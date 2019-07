Reggio, il Comune rifà il look alle targhette dei numeri civici: il 5 agosto al via le sostituzioni

L'amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto il rifacimento delle targhette dei numeri civici esterni, uniformandole, con il preciso obiettivo di migliorare il proprio arredo urbano e di armonizzare la numerazione sul territorio comunale, ad oggi incompleta e in alcune zone del tutto assente.

Il numero civico – si legge in un comunicato stampa dell'ente di Palazzo San Giorgio - rappresenta un importante riferimento nella vita sociale, anagrafica e patrimoniale. Infatti, se ben collocato e contestualizzato, consente ai mezzi di soccorso e di pubblica utilità (pronto soccorso - protezione civile – poste – corrieri) di raggiungere più velocemente e con precisione l'immobile ricercato.

Consente inoltre di predisporre ed erogare servizi pubblici in modo più efficiente e, grazie alla stretta collaborazione tra Enti e Forze dell'ordine, di garantire maggiori livelli di sicurezza.

A partire dal prossimo 5 agosto – comunica il Comune di Reggio Calabria - il personale della RTI "UNISEL s.r.l.-GESTIONI LOCALI s.r.l.", affidataria del servizio, procederà alla sostituzione delle targhette esistenti.

Tutte le spese relative alla fornitura e posa in opera delle targhette dei numeri civici, saranno a totale carico del Comune di Reggio Calabria.

Si precisa che il personale della RTI "UNISEL s.r.l. - GESTIONI LOCALI s.r.l. sarà munito di tesserino di riconoscimento e non è autorizzato in nessun caso a richiedere o riscuotere somme di denaro.

L'amministrazione comunale scusandosi per gli eventuali disagi procurati, invita alla collaborazione per la buona riuscita del progetto.

Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare il Servizio Toponomastica ai seguenti recapiti: Tel.0965 3622252 – e.mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.