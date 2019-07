Villa San Giovanni (RC), Richichi: "Plaudo alle iniziative delle associazioni verso i più piccoli"

I buoni esempi devono diventare virali e contagiare ogni angolo della città. Proprio per questo voglio dire grazie all'associazione "Nuova Pezzo" che, replicando iniziative degne di nota, è riuscita con un piccolo gesto a sensibilizzare l'intero quartiere al rispetto dei più piccoli e della cosa pubblica, in particolare, del Parco Aragona. È bastato un cartello con su scritto "Attenzione rallentare in questo quartiere i bambini giocano anche per strada" per dare il via a una serie di iniziative volte a tutelare i più piccoli, che così saranno liberi di poter giocare, ma anche a salvaguardare il parco. Infatti, è sorto un comitato di genitori che volontariamente si occuperanno del parco, anche con piccole opere di riqualificazione, e questo non può che essere un sano esempio di civiltà che, se replicato in ogni quartiere, porterebbe Villa ad avere molte più aree a disposizione dei bambini».

Il vicesindaco Maria Grazia Richichi, da sempre particolarmente attenta al mondo dei più piccoli e alle loro esigenze, torna a puntare i riflettori sui parchi e questa volta lo fa rendendo merito a un'associazione che con piccoli gesti ha mostrato la volontà di dare al quartiere di Pezzo un volto più a misura di bambino.

