Caulonia (RC), Balcastro: “Bene incontro con l’assessore regionale Robbe su politiche sociali”

"L'ambito territoriale di Caulonia ha ospitato l'assessore regionale alle politiche sociali Angela Robbe. Un incontro proficuo teso alla conoscenza e all'ascolto, per condividere le sfide del presente e del futuro in un settore così delicato e un'occasione utile per fare il punto della situazione sullo stato dei progetti realizzati, attraverso i finanziamenti ricevuti, dal distretto socio-sanitario nord (Caulonia capofila) nei diversi settori di intervento. Presenti i sindaci dell'ambito, rappresentanti del terzo settore e le organizzazioni sindacali, che hanno plaudito al lavoro fatto ed in itinere relativamente alla pianificazione e realizzazione degli interventi sul territorio.

Un ringraziamento all'assessore regionale Robbe per la sensibilità e l'attenzione nei confronti del territorio, nonché per la professionalità e la competenza dimostrata, illustrando le prospettive di sviluppo regionali in tema di welfare a favore delle fasce deboli". Lo scrive in una nota il sindaco del Comune di Caulonia, Caterina Belcastro.