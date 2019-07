Pd, avviata la campagna di tesseramento a Reggio Calabria

E' stata avviata con un'assemblea, tenutasi nelle scorse presso la Federazione Metropolitana di via Filippini, la campagna di tesseramento 2019 del Partito Democratico di Reggio Calabria.

Assieme al coordinatore della Città Metropolitana Giovanni Puccio erano presenti – si legge in un comunicato stampa del Pd di Reggio Calabria- il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, i consiglieri regionali Mimmo Battaglia e Sebi Romeo e il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, oltre ad una folta rappresentanza dei responsabili dei Circoli e del gruppo dirigente cittadino e metropolitano del Partito.

"Si riparte dal dato positivo delle ultime elezioni europee - ha dichiarato il Coordinatore Giovanni Puccio a margine dell'incontro - nelle quali il Partito Democratico è risultato la prima forza politica cittadina, registrando una ragguardevole percentuale di consensi, la più alta nella circoscrizione meridionale ed una tra le più alte in Italia. Sicuramente una buona iniezione di fiducia anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che vedranno impegnato il Partito con le due tornate delle Regionali e delle Amministrative che ci attendono nei prossimi mesi".

Nella sua relazione introduttiva, inoltre, Puccio ha sottolineato "la necessità di rinsaldare il legame tra il Partito e il territorio, costruendo in termini organizzativi una forza politica capace di essere presente nelle dinamiche sociali in ambito cittadino e metropolitano, costituendo un punto di riferimento anche per il dibattito politico avanzando spunti e proposte, raccogliendo le istanze della comunità e ponendosi come riferimento e cassa di risonanza degli obiettivi raggiunti nel percorso di rinascita civile e sociale del tessuto cittadino".

Una necessità, quest'ultima, condivisa - è scritto nel comunicato stampa dei dem - anche dalla posizione espressa dai rappresentanti istituzionali intervenuti nel corso dell'incontro, che hanno tutti sottolineato l'opportunità di far coincidere la campagna del tesseramento con una maggiore presenza esterna del Partito, attraverso incontri pubblici ed assemblee, già a partire da questi mesi estivi.