Rapina con ostaggi a Siracusa: arrestato 34enne residente a Reggio Calabria

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni, Angelo Latella, residente a Reggio Calabria, ritenuto l'autore di una rapina in un ufficio postale di Belvedere, alla periferia nord di Siracusa. Durante il colpo, avvenuto intorno alle 13,30, l'uomo, con il volto coperto e armato di una pistola giocattolo, avrebbe tenuto in ostaggio 5 persone, tre dipendenti, un utente ed un addetto alle pulizie. Quest'ultimo – scrive l'Agi - ha avvertito un malore e non appena sono arrivati i soccorritori, il trentaquattrenne e' scappato, fuggendo verso una zona di campagna. Si e' arrampicato su un albero portando con se' il bottino, circa 12 mila euro, poi recuperato dai carabinieri che sono riusciti a catturare l'indagato.

Dettagli Creato Giovedì, 18 Luglio 2019 18:47