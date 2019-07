Distretto socio-sanitario Nord, domani a Caulonia incontro con l'assessore regionale Robbe

L'Ambito territoriale di Caulonia, con sede in Caulonia alla via Brigida Postorino, domani alle ore 16.30, accoglierà l'Assessore Regionale alle Politiche Sociali Angela Robbe per presentare – è scritto in un comunicato del sindaco di Caulonia, Caterina Belcastro - le attività realizzate dal Distretto Socio Sanitario Nord - Comune Capofila Caulonia, attraverso i vari finanziamenti ricevuti, nell'ottica della realizzazione del Piano Di Zona approvato in data 20 dicembre 2018. Sarà l'occasione per fare, insieme all'assessore regionale, il punto sullo stato dei Progetti finora avviati.

Prenderanno parte all'iniziativa il Centro per l'Impiego (CPI) - Partner dell'Ambito per la realizzazione delle attività previste dal PON INCLUSIONE Avviso n.3, il personale che ha collaborato alla realizzazione dei Progetti, il Terzo Settore che ha contribuito all'elaborazione del Piano di Zona.

