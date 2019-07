Il Partito Socialista Italiano sez. RC e l'Associazione culturale Anassilaos - in occasione del Reggio Calabria Pride 2019 - promuovono l'evento "Lo Stato unitario italiano e la questione dell'omosessualità: scelte legislative e politiche", che si svolgerà presso la sala Giuffrè Biblioteca De Nava alle ore 17,30 lunedì 22 luglio.

"Abbiamo deciso di aderire non solo in maniera formale, chiarisce l'assessore Irene Calabrò, e per dare sostanza e pieno supporto al Pride abbiamo voluto promuovere questa iniziativa ripercorrendo le posizioni politiche e legislative assunte dallo Stato italiano sul tema dell'omosessualità attraverso una disamina storica che sarà curata dal prof. Antonino Romeo".

Interverranno il consigliere comunale capogruppo PSI Antonio Ruvolo, Michela Calabrò presidente Arcigay RC, Mirella Giuffrè presidente Agedo e Stefano Iorfida presidente Ass. Anassilaos.

"La nostra identità politica, riformista e liberale, si colloca al fianco di chiunque subisca discriminazioni perché siamo convinti che la lotta ad ogni forma di violenza e di ingiustizia rappresenta la base per la costruzione di una società solidale e giusta, dove nessuno viene escluso e dove i diritti tutelano tutti e tutte senza distinzione alcuna.

Per questo motivo oltre all'evento di lunedì 22 luglio saremo presenti al corteo finale sabato 27 luglio".