Aeroporto di Reggio Calabria, consiglieri comunali FI: "Da Cannizzaro esempio di politica virtuosa"

"La buona notizia di ieri riguardante l'aeroporto di Reggio Calabria, annunciata dall'on. Francesco Cannizzaro, esplicita in maniera tangibile quanto sia virtuosa e concreta l'azione politica che il nostro deputato ha saputo mettere in campo fin dal suo insediamento in Parlamento. Il risultato finanziario di cui l'On. Cannizzaro è stato il meritevole artefice nei confronti dell'aerostazione reggina, struttura strategica sempre strumentalizzata dalla politica locale e nazionale, ci pone in una condizione di vantaggio rispetto all'inerzia di chi, palesemente, ha sempre compiuto azioni detrattive dai contenuti vagamente persecutori, sia politicamente che campanilisticamente". Lo si legge in una nota diffusa oggi dai consiglieri comunali di Forza Italia: Mary Caracciolo, Lucio Dattola e Pasquale Imbalzano.

"Bravo Francesco Cannizzaro ad aver ottenuto una norma finanziaria a cui nessuno ha potuto contrapporre pericolose motivazioni ostative di carattere burocratico, un serio e certosino lavoro profuso con scrupolo normativo e giuridico che ieri, lodevolmente, è stato certificato dalla Cabina di Regia del Fondo Sviluppo e Coesione presieduta dal competente Ministro per il Sud. L'on. Cannizzaro ha raggiunto un risultato unico per la sua città e l'intera provincia, ribaltando in un colpo solo le screditorie considerazioni ribadite dai precedenti organi di governo della sinistra sulla capacità operativa dell'aeroporto dello stretto, sulle proprie potenzialità rappresentate dalla collocazione geografica, sulla posizione e la funzionalità di interesse nazionale ed internazionale. Ecco che, alla luce di ovvie considerazioni, lo stanziamento dei 25 milioni di euro a favore del rilancio infrastrutturale e l'ammodernamento del Tito Minniti riveste un tassello importantissimo in uno scenario più ampio e che riguarda lo sviluppo e la crescita economica dell'intera area metropolitana reggina. Il via libera da parte della cabina di regia del Fondo Sviluppo e Coesione al piano attuativo per lo stanziamento dei 25 milioni di euro all'Aeroporto Tito Minniti è un risultato storico che per certi versi coincide con l'imminente ritorno alle urne in città e ci pone dinanzi ad un bivio la cui direzione da seguire appare ben illuminata. Oggi, Forza Italia è sempre più baricentrica rispetto alle soluzioni politiche ed amministrative necessarie a superare la grave crisi che una scellerata classe dirigente di sinistra ha concretamente prodotto, conducendo Reggio Calabria e buona parte dei territori limitrofi sull'orlo di un pericoloso baratro. Il buon lavoro dell'On. Cannizzaro e del gruppo in consiglio comunale è il tangibile esempio di come la politica debba essere risolutiva rispetto alle criticità delle comunità in difficoltà, come la nostra, e come si debba, con caparbia umiltà e costante sacrificio, ricercare sempre la soluzione migliore nell'interesse unico di chi ha posto fiducia e speranza nelle nostre azioni di rappresentanti istituzionali ma, prima ancora, di cittadini onesti".