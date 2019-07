Ardore (RC), al via l'iniziativa "Viviamo il nostro lungomare"

Oggi prende avvio la stagione estiva ad Ardore promossa dall'associazione di promozione sociale ed ente del terzo settore, Anas, associazione nazionale di azione sociale, presieduta da Gianfranco Sorbara in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

"Viviamo il nostro lungomare" si chiama l'iniziativa e durerà quindici giorni, dal 17 al 31.

"Da ex titolare di stabilimento balneare, e da ardorese innamorato del proprio paese, avevo riflettuto nelle scorse settimane con i soci della sede locale su come dare impulso al territorio." Dichiara Gianfranco Sorbara, "Ardore in estate, specie ad agosto, è solitamente molto vissuto, ma specie a luglio la stagione stentava a decollare negli anni scorsi.

Quindi abbiamo pensato di proporre agli stabilimenti balneari, ed all'Amministrazione Comunale, l'organizzazione di una serie di piccoli eventi per tenere "vive" le serate e spingere la gente a farsi anche una semplice passeggiata sul nostro bellissimo lungomare.

Certo tutto ciò sarebbe rimasta solo una bella idea chiusa in un cassetto se non ci fosse stata la sensibilità di ben cinque lidi sui sei presenti quest'anno ad Ardore, Luna Matata, Canniccia, Deja Vu, Chiosco e Selavì, e del sindaco Campisi e la sua Amministrazione, che hanno fatto si che l'evento potesse nascere.

L'iniziativa auspichiamo abbia molteplici risvolti: far divertire i cittadini; sostenere le attività commerciali ardoresi; promuovere il territorio e le sue bellezze; promuovere gli artisti locali.

Anche quest'ultimo punto ha la sua importanza perché si è deciso di coinvolgere solo artisti del paese, che hanno accettato con entusiasmo e sono venuti incontro alle esigenze rappresentati dei budget ridotti che c'erano a disposizione.

Insomma un'ulteriore dimostrazione di sinergia nel nostro paese tra istituzioni, commercianti, associazione e, se avrà successo, cittadini."

Si inizia stasera con musica DJ SET, del giovane talento ardorese Christian Albanese. Domani musica etnica e gara di organetti, e così via nei giorni a seguire si esibiranno scuole di ballo, animatori per bambini, piano bar e karaoke.