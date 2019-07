Aeroporto di Reggio Calabria, il ministro Lezzi: “Stanziati 25 mln per interventi di messa in sicurezza”

"Nella Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione che ho presieduto oggi a Palazzo Chigi ho previsto lo stanziamento di 25 milioni per interventi di messa in sicurezza per l'aeroporto di Reggio Calabria. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate e che rientrano nel Piano operativo FSC Infrastrutture 2014/2020". Lo afferma in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

"Gli interventi per lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria vengono finanziati al fine di garantire la sicurezza dello scalo di Reggio, in coerenza con quanto previsto dalle comunicazioni e dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato agli investimenti a favore degli aeroporti" spiega il ministro Lezzi.

"Sono stanziamenti importanti per il Sud e questo territorio in particolare, che sconta ancora carenze infrastrutturali e che ha nei trasporti e nelle infrastrutture uno dei suoi nodi più onerosi da sciogliere. La mobilità dei cittadini e delle merci è un fattore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale, al quale il governo sta lavorando con un piano ad ampio raggio".