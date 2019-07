Intimidazione a medici nel Reggino, la solidarietà di Siclari (FI): “Gesti ignobili”

"Non esistono parole per condannare chi ha messo in atto le intimidazioni ai colleghi Guido Zavettieri e Saverio Cambareri. Gesti ignobili che lasciano l'amaro in bocca soprattutto perché consumati nei confronti di due professionisti, due medici che già operano in un territorio difficile e con mille difficoltà. A loro va la mia solidarietà e la mia vicinanza nella certezza che tali gesti non fermeranno mai i tanti calabresi onesti che combattono questa gentaglia. Sono fiducioso e certo che la giustizia farà il suo corso". Lo ha dichiarato, in una nota, il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, commentando il gesto intimidatorio nei confronti dei due medici reggini.

