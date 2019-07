Paolo Arillotta è il neo commissario cittadino Udc per Reggio Calabria

«Un altro piccolo tassello lungo il percorso che farà ritornare l'Udc alle percentuali di consenso di un tempo e che, ancora oggi, rappresentano l'effettiva consistenza dell'elettorato moderato calabrese che aspetta solo di avere una casa in cui confluire. Con grande soddisfazione annuncio la nomina del commissario cittadino per Reggio Calabria individuato in Paolo Arillotta, nome sul quale c'è stata la completa convergenza da parte del segretario regionale Francesco Talarico, del suo vice Luigi Fedele e del segretario nazionale Lorenzo Cesa». Ad affermarlo è il commissario provinciale dell'Udc di Reggio Calabria Paola Lemma, la quale sta lavorando alacremente alla costruzione di una squadra competitiva e con le competenze giuste per affrontare i prossimi appuntamenti elettorali.

«Il nome dell'Avvocato Paolo Arillotta – afferma ancora Paola Lemma – rappresenta il giusto mix tra esperienza politica e competenza amministrativa per fornire un prezioso contributo al lavoro di radicamento sul territorio che da mesi stiamo cercando di realizzare sull'intero territorio della provincia di Reggio Calabria. Gli obiettivi condivisi verso i quali stiamo camminando – spiega Lemma – sono quelli emersi in occasione dell'ultima riunione operativa che ha avuto luogo a Lamezia Terme, alla presenza del segretario regionale Francesco Talarico e del segretario nazionale Lorenzo Cesa. Entrambi stanno seguendo in prima persona e passo dopo passo il processo di crescita dell'Udc e continueranno a manifestare la propria attenzione anche nei prossimi mesi quando saranno completate le liste e perfezionate le alleanze. L'Udc, all'interno di una unita coalizione di centrodestra, saprà rappresentare il valore aggiunto per assicurare la vittoria finale sia alle elezioni per il rinnovo dell'Amministrazione comunale di Reggio che a quelle per il rinnovo del governo regionale».