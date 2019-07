San Luca (RC), i consiglieri di minoranza: “Comune senza responsabile ufficio ragioneria, decisione doveva passare da assemblea cittadina”

"Dal 18 luglio il comune di San Luca rimarrà senza il responsabile dell'ufficio ragioneria, personale e tributi . Con una delibera fatta in sordina senza passare dal consiglio comunale il Sindaco e la giunta rilasciano il nulla osta a Marianna Spataro per transitare al comune di Bova Marina, annullando il nulla osta definitivo parziale valido per 24 ore fatto sponsorizzato dal commissario prefettizio. Va dato atto però al dottor Salvatore Gulli, che aveva comunque evidenziato un'esigenza almeno di 12 ore della presenza del responsabile di ragioneria , il 'minimo sindacale' per un Comune con un enorme difficoltà nella gestione amministrativa. Quindi il sindaco Bartolo, solitamente molto attento alle risorse, non solo espone il comune, che senza questa figura avrà difficoltà a redigere il bilancio ma avrà difficoltà ad espletare mandati con dei seri problemi nella riscossione dei tributi".

"Inoltre, omette nella delibera di giunta l'annullamento dell'atto prefettizio. Magicamente il comune di San Luca, distintosi sui giornali nazionali per le sue inefficienze, dimenticanze lentezze e difficoltà di organico (alcune giustificate da motivi personali ma che comunque ritardano l'operatività della macchina comunale) è tornato operativo ed efficiente .Certo che la accelerazione e la mancata discussione in consiglio della privazione di una figura così importante che non troverà nel breve periodo una facile sostituzione è un peccato . Quale potere avrà mai la dottoressa Marianna Spataro al punto da aver potuto imporre a una intera giunta la sua volontà? Un potere molto forte visto che la sua privata richiesta è stata prontamente esaudita, mentre sono ignorate non si sa se dalla giunta o dall'apparato comunale quelle inviate (via pec) dalla minoranza per una migliore gestione della cosa pubblica. Complimenti signora Spataro". Lo dichiara, in una nota, i consiglieri di minoranza di San Luca, Klaus Davi, Carlo Tansi e Giuseppe Silvaggio.