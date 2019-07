Reggio: Biesse sta con l'Hospice e con la cultura che cura

Appuntamento lunedì 15 luglio ore 11 di fronte Palazzo del Governo. È gradita la partecipazione di ognuno di voi con un contributo artistico da svolgere in loco: reading letterario, musicisti, danzatori, pittori, vignettisti...Il nostro sostegno all'equipe dell'hospice sarà sotto il segno della Cultura come già sperimentato in questi anni all'interno del contenitore "Spazio cultura, la cultura che cura" Tutti presenti per firmare la petizione. L'Hospice non può chiudere , struttura di vitale importanza per la città, Per l'immenso servizio che offre per i malati e i familiari, Siamo vicino anche agli operatori che da anni lavorano presso la struttura e che ora si ritrovano senza lavoro. Non rimaniamo indifferenti salviamo L'Hospice". Lo afferma in una nota la Presidente Biesse, Bruna Siviglia.

Dettagli Creato Lunedì, 15 Luglio 2019 08:30