Zef Bushati sarà in visita nella città di Reggio Calabria

Su invito del Presidente dell'Istituto Nazionale Azzurro, Cav. Lorenzo Festicini, Sua Eccellenza Cav.Gr.Cr. Zef Bushati, già Ambasciatore dell'Albania presso la Santa Sede e Presidente della Fondazione Papa Clemente XI- Albani sarà in visita istituzionale nella città dello Stretto il giorno 18 luglio.

Una visita quella di Sua Eccellenza che ha lo scopo di rafforzare i rapporti internazionali diplomatici con l'Istituto Nazionale Azzurro presente con la sua delegazione nella città.

Il prestigioso Istituto Culturale con sede a Roma ha scelto la città di Reggio Calabria, per questo incotro al fine di programmare l'attività di scambio culturale tra Italia ed Albania.

"sono felice che sia la città dove sono cresciuto a fare da cornice alla visita di Sua Eccellenza" -ha dichiarato il presidente Festicini, aggiungendo- " sento una forte responsabilità nel mostrare le bellezze uniche che offre Reggio Calabria ad un Uomo di cosi' grande spessore culturale ed umano come il Presidente della Fondazione Papa Clemente XI-Albani. Ci tengo a ringraziare Sua Eccellenza per aver accettato l'invito ed ogni singolo membro dell'Istituto, in particolare l'Ufficio di Segreteria a capo del Dott. Salvatore Presentino che con uno straordinario lavoro riesce ad organizzare eventi d'importanza notevole."