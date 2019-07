Dina Porpiglia presidente del Rotary Club Reggio Calabria

È l'architetto Dina Porpiglia la nuova presidente del Rotary Club Reggio Calabria. La professionista reggina, la prima donna a guidare il più antico Rotary della nostra regione, ha ricevuto il collare dal suo predecessore, Stefano Poeta, nel corso della tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne.

Dopo la sintesi dell'anno appena concluso, che sotto la guida del notaio Poeta ha visto il Rotary realizzare molte attività culturali e di service a favore della città, la presidente Porpiglia ha illustrato i programmi del club richiamando la necessità di "una visione di lungo periodo e di un pensiero strategico che attingano alla risorsa più importante del Rotary Reggio Calabria: la propria storia settantennale".

Quest'anno, ha sottolineato Dina Porpiglia, "ricorre il centenario della fondazione di una delle più importanti istituzioni culturali della nostra città: la stazione sperimentale per le essenze, un ente di straordinaria rilevanza a cavallo fra ricerca tecnologica, imprenditoria, accumulazione e divulgazione scientifica, che possiede una tra le più interessanti biblioteche del settore a livello internazionale". Secondo la presidente del Rotary, "la sede della Stazione sperimentale, se valorizzata, potrebbe diventare un contenitore culturale di notevole interesse".

Dina Porpiglia si è anche soffermata sull'altro grande progetto firmato dal club, "quello della Colonna San Paolo, il monumento che dalla collina di Pentimele sovrasta la Città e guarda allo Stretto nella condivisa prospettiva della sua centralità per lo sviluppo generale dell'area". Adesso occorre lavorare "affinché il sogno di vedere la Colonna finalmente completata si avveri o, quanto meno, si avvii ad una proficua soluzione".

La presidente del Rotary Reggio Calabria ha richiamato, nel corso del suo articolato intervento, le parole del presidente internazionale Maloney, secondo cui pensare al futuro significa "migliorare la nostra capacità di adattamento" ai cambiamenti, di cui non dobbiamo avere paura.

Del direttivo guidato da Dina Porpiglia fanno parte Stefano Poeta (immediato past president), Rosario Lo Faro (presidente eletto), Giuseppe Foti (presidente nominato), Giuseppina Meliadò Capua e Simonetta Neri (vicepresidenti), Giuseppe Alvaro (segretario), Tonino Foti (cosegretario), Francesco Foti (tesoriere), Anna Romeo (prefetto), Alessandra Focà (coprefetto) e Francesco Costantino (delegato Rotary Foundation).

Dettagli Creato Sabato, 13 Luglio 2019 15:09