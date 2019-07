I Deep Radics sbarcano al Sunset bar di Scilla (RC)

Tornano le note al tramonto al Sunset Bar dell' Hotel Le Sirene sul Lungomare di Scilla. L'appuntamento sarà domani sabato 13 luglio con i Deep Radics.

Il cartellone musicale nato dalla sinergia tra Le Sirene e Onde Road Music prevede l'esibizione di gruppi musicali con appuntamento settimanale al sabato sempre all'ora del tramonto in uno dei balconi più suggestivi della Perla della Costa Viola.

Come si diceva, sabato 13 toccherà ai Deep Radics esibirsi al Sunset Bar. Il gruppo nasce dall'idea di Nicola Scagliozzi e Andrea Resce, due straordinari musicisti pugliesi, la cui storia artistica congiunta parte dagli anni del conservatorio a Foggia. Spinti dalla comune passione per la Musica Reggae, ed in particolare per quella di Bob Marley, coltivano da tempo il progetto di una formazione unplugged che può essere considerata una rarità, visto i numerosissimi musicisti che tradizionalmente compongono le formazioni reggae. L'obiettivo è quello di andare dritto all'essenza e di arrivare al "fatto" del reggae con energia e interplay. Nelle date calabresi al duo, si unisce l'amico e collega batterista Tonino Palamara, con il quale sono tanti i progetti condivisi.

Tante le sorprese anche nelle prossime date:

Sabato 20 Luglio - Skanderbeg 3IO

Sabato 27 Luglio - The Barons