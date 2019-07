Il presidente dell'associazione Pro San Gregorio, Cav. Ettore Errigo, ha incontrato questa mattina, a Palazzo San Giorgio, il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, per mettere in luce l'urgenza di risolvere alcune criticità della zona di San Gregorio, evidenziando al tempo stesso – si legge in un comunicato stampa - le potenzialità del territorio. Errigo ha consegnato al Sindaco un documento redatto per sintetizzare punti di debolezza e di forza dell'intero comprensorio di riferimento chiedendo un rapido intervento dell'amministrazione reggina.

Un momento di confronto istituzionale proficuo e cordiale in cui - dopo la discussione delle problematiche che interessano il paese e di cui il presidente si è fatto portavoce in rappresentanza di tutti i soci dell'associazione e degli abitanti di San Gregorio - sono stati individuati, pianificati e concordati i principali interventi carattere di urgenza su cui intervenire già dalle prossime ore.

La visita si è conclusa con la disponibilità del sindaco ad intervenire in favore di tutti gli abitanti di San Gregorio sia in prima persona che per il tramite degli assessori e uffici competenti.

Errigo, al termine di una riunione durata oltre un'ora, ha espresso grande soddisfazione per la concretezza con la quale si sono affrontate le singole questioni oggetto dell'incontro, invitando il sindaco a San Gregorio. Il sindaco ha offerto con piacere la sua disponibilità ad un incontro pubblico con tutti gli abitanti.