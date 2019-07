Stilo (RC), abbattuto balcone costruito abusivamente alla casa natale del filosofo Tommaso Campanella

In relazione alla segnalazione dell'esistenza di un balcone abusivamente costruito proprio sull'ingresso di quella che da tempo è indicata come la casa dove, nel 1568, nacque il filosofo Tommaso Campanella, la Commissione Straordinaria ha immediatamente disposto i dovuti accertamenti e ordinato i provvedimenti da attuare in via d'urgenza.

Nel giro di qualche giorno – scrive la commissione straordinaria del Comune di Stilo - soltanto il balcone è stato abbattuto e lo stato dei luoghi è stato riportato all'originaria situazione.

La Commissione Straordinaria, composta da Maurizio Ianieri, Vice Prefetto, Roberto Micucci, Vice Prefetto Aggiunto, e Rosanna Pennestrì, Funzionario Economico-Finanziario, è in carica al Comune di Stilo dagli inizi dello scorso di maggio.

La Commissione Straordinaria è costantemente vigile su tutto il territorio comunale per l'osservanza delle regole normative in ogni tipo di attività afferenti all'Ente. Nel caso specifico, la Commissione Straordinaria – si legge ancora nel comunicato stampa - esprime la massima soddisfazione per il risultato raggiunto in maniera quasi istantanea rispetto alla segnalazione ricevuta. "Un segno tangibile che va nella direzione di un'attività amministrativa generale volta al perseguimento dell'interesse collettivo nel pieno rispetto delle leggi – dichiara la Commissione Straordinaria - nonché un'azione necessaria ad onorare la figura e l'opera del filosofo Campanella".