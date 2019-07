Reggio, incontro tra Camera di Commercio, Regione e consorzio dei vini. Tramontana: “Comparto strategico per il territorio”

Si è tenuto presso la sede camerale un importante incontro tra Camera di commercio di Reggio Calabria, Regione Calabria e Consorzio dei Vini di Reggio Calabria quale occasione di confronto sulle potenzialità di sviluppo per il comparto vitivinicolo della Città Metropolitana e di condivisione delle progettualità in atto per la promozione e valorizzazione del settore.

All'incontro – è scritto in una comunicato stampa dell'ente camerale reggino - hanno partecipato il Presidente dell'Ente camerale Antonino Tramontana, la Regione Calabria con Giacomo Giovinazzo, Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Domenico Ferrara, Dirigente di settore dell'area di Reggio Calabria e i funzionari regionali Carmine Maio, Maria Nucera e Antonio Zaffina; e per il Consorzio dei Vini di Reggio Calabria il Presidente Domenico Ielasi e alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione.

Come evidenziato dal Presidente Tramontana nel suo intervento introduttivo, "il comparto vitivinicolo è strategico per lo sviluppo della filiera agricola ma anche per la promozione di nuove forme di turismo ad alto valore aggiunto in termini di redditività economica per le aziende agricole e di sostenibilità ambientale per i territori interessati".

Sulla stessa linea il Presidente Ielasi che, nel ringraziare la Regione per la sensibilità e l'attenzione dimostrate verso il nuovo sodalizio degli operatori del comparto vitivinicolo nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha rimarcato come "la promozione rappresenta una delle attività principali del Consorzio e incontri come questo sono importanti e funzionali alla programmazione di attività sinergiche e condivise".

Durante l'incontro sono state presentate le misure di sostegno per la promozione del comparto e delle denominazioni e produzioni vitivinicole a valere sul PSR e OCM.

La Regione Calabria, come sottolineato da Giovinazzo, è impegnata nel sostegno nel supporto tecnico ai Consorzi del settore vitivinicolo ed in particolare al Consorzio di Vini di Reggio Calabria che sta muovendo i primi passi.

Giovinazzo e Maio hanno inoltre esposto i caratteri salienti dei bandi in essere e dei bandi che verranno presto emanati dalla Regione Calabria, strategici per la programmazione di azioni di promozione a breve e medio termine.