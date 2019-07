Cinquefrondi (RC) regala agli anziani uno spazio sociale interessante realizzato con materiale riciclato

Un altro passo importante per il Comune di Cinquefrondi che, Giovedì 11 luglio alle ore 19:00 presso la Villa Comunale, in collaborazione con il Centro Sociale Anziani ed il Servizio Civile Universale, inaugurerà il Campo di Bocce per offrire nuovi momenti di svago a tutte le persone anziane e a chiunque volesse trascorrere qualche ora di relax e divertimento.

L'Amministrazione Comunale dimostra ancora una volta "La Bellezza" con cui vuole far crescere e arricchire il suo paese accompagnata, per questa precisa occasione, da un'attenzione speciale ad una fascia di età, che oggi più che mai, va protetta e coccolata attraverso risposte mirate in grado di porre al centro, senza esitazione alcuna, la persona anziana e ciò di cui necessita.

Lo spazio sociale che prevede non solo il campo, è stato realizzato con l'utilizzo di materiale riciclato unendo quindi l'attenzione verso l'ambiente con l'aggregazione sociale e culturale.

Il Centro Sociale Anziani avrà un'opportunità in più per vivere Cinquefrondi e trovare un luogo di espressione diverso dalle quattro mura della sua struttura, luogo che accoglie insieme bambini, adolescenti, adulti e anziani come quello della Villa Comunale permettendo a questi ultimi di vivere la loro età, spesso fatta di routine e solitudine, più serenamente e con maggiore volontà.