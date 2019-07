Confartigianato Reggio Calabria: “Imprese penalizzate dall’art. 10 del decreto crescita”

"L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una pronuncia del 17 giugno, a seguito di ricorso della confartigianato sull'art. 10 dl crescita , riconosce che lo sconto in fattura per i lavori relativi a ecobonus e sismabonus rischia di distorcere la concorrenza a danno dei piccoli imprenditori.

L'Art.10 del DL crescita prevede che i cittadini che effettuano lavori di riqualificazione energetica o antisismici, possano chiedere, in alternativa alla detrazione fiscale dal 50% all'85% spalmabile in 10 anni, uno sconto immediato sulle fatture da parte dell'impresa che ha realizzato i lavori. Sconto che l'impresa potrà farsi rimborsare dallo Stato tramite un corrispondente credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque anni.

Secondo l'Autorità Antitrust la norma, "nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni."

Difatti nella sua pronuncia L'Antitrust conferma quello che già aveva segnalato la Confartigianato: questo sistema di detrazione dei crediti diventa fruibile solo alle grandi imprese che risultano le uniche in grado di praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali senza confronti concorrenziali, potendo compensare i correlativi crediti d'imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da dieci a cinque anni del periodo di compensazione del credito d'imposta. Un sistema che naturalmente premia i grandi a discapito dei piccoli infatti solo fornitori più strutturati sia organizzativamente che finanziariamente potranno anticipare ai clienti la liquidità necessaria a ottenere lo sconto, e disporranno della capienza fiscale sufficiente per compensare il credito di imposta. La situazione delle piccole imprese è ancora più grave nel meridione a causa della chiusura totale del sistema bancario rispetto alle esigenze degli artigiani.

La Confartigianato continuerà la sua battaglia a favore dei piccoli imprenditori, elaborando proposte che possano davvero rilanciare il mondo delle micro e piccole imprese motore pulsante dell'economia di questo paese, che devono essere tutelate dalle norme anti-concorrenziali che questo decreto prevede". Lo scrive in un nota Confartigianato Reggio Calabria.