Reggio, il 10 luglio al Cis l’incontro con lo scrittore Raffaele Gaetano

Il Centro Internazionale Scrittori, mercoledì 10 luglio 2019, alle ore 21:00, presso il Chiostro di S. Giorgio, chiesa degli artisti di Reggio Calabria, promuove l'incontro con lo scrittore Raffaele Gaetano, autore del volume"Leopardi e l'Infinito – Un breviario del sublime" - Luigi Pellegrino Editore. Dopo il saluto di Don Antonio Cannizzaro, parroco della chiesa di S. Giorgio al Corso, il prof. Giuseppe Rando, ordinario di Lingua e letteratura Italiana dell'Università di Messina, il prof. Gianfranco Cordì, docente di Filosofia conversano con l'autoreRaffaele Gaetano, filosofo, storico, giornalista, saggista. Coordina l'incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. RaffaeleGaetano è noto per il rilevante contributo dato allo studio del pensiero leopardiano con il monumentale Giacomo Leopardi e il sublime (Rubbettino, 2002). Con il saggio La benda sugli occhi (Rubbettino, 1998) ha analizzato attraverso le implicazioni gnoseologico-etico-politiche la filosofia di P.-H. Thiry D'Holbach. In seguito ha concentrato la sua intensa attività di ricerca su autori, temi, questioni teoriche dell'estetica del viaggio tra '700 e '900, ambito di cui è considerato uno degli studiosi più originali. Autore di numerose altre pubblicazioni, Raffaele Gaetano è anche conduttore e autore di originali programmi di divulgazione culturale per la radio e la televisione e dirige importanti rassegne di letteratura e filosofia.

Dettagli Creato Lunedì, 08 Luglio 2019 19:23