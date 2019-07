Cefip Form: aperte le iscrizioni del corso di formazione professionale per “Acconciatore Qualifica”

Tutto pronto per lo start delle iscrizioni del corso di formazione professionale per "Acconciatore Qualifica" che si presenta completamente rinnovato nell'offerta formativa e anche nella location.

Ad ospitare questa edizione sarà la nuova sede Cefip Form di via Gebbione n. 29 (Reggio Calabria), in grado di offrire il migliore supporto possibile ai corsisti.

Le aule sono dotate di tutti gli strumenti all'avanguardia per consentire di apprendere le migliori e più avanzate tecniche per la cura dei capelli e della barba, in modo da poter soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti in un mercato in continua evoluzione.

Il corso si avvarrà, inoltre, del fondamentale e qualificante contributo del famoso hair stylist Ciro Apicella, vero e proprio guru del settore e in grado di rivoluzionare sia l'utilizzo degli strumenti del parrucchiere sia il prodotto finito. Dopo il restyling del logo "Education", Apicella lavora praticamente in tutto il mondo, partecipando a seminari e convention in cui il suo lavoro risulta essere sempre apprezzatissimo, così come le sue visionarie creazioni.

La sua presenza al corso rappresenta un'occasione unica per toccare con mano l'evoluzione della professione di acconciatore e immaginare quali saranno le future tendenze e tecniche per essere sempre al passo con i tempi.

Ad ogni allievo verrà fornito un personalizzato kit professionale con l'attrezzatura necessaria per poter operare durante le ore di laboratorio in aula ed esercitarsi a casa. Il materiale didattico è fornito dal Cefip Form.

L'occasione, insomma, è di quelle che non ci si può fare sfuggire. Soprattutto in tempi in cui le opportunità di lavoro scarseggiano è fondamentale investire su se stessi e sulla propria formazione personale.

La specializzazione che offre il corso di "Acconciatore Qualifica", organizzato dalla Cefip Form, punta proprio a formare eccellenze del comparto, in grado di intuire dove va la moda e di utilizzare le tecniche più progredite per dare spazio alla creatività, ma senza dimenticare la cura del capello. Utilizzare i prodotti giusti per ogni tipologia di capello è fondamentale per fare in modo che le acconciature, oltre ad essere belle da vedere, siano adeguate a mantenere sano il capello, preservandone luminosità e vigore.

Gli studenti che avranno la possibilità di formarsi praticamente nelle nuovissime aule-laboratorio e di concentrarsi sulla teoria comodamente da casa, acquisiranno un bagaglio di conoscenza teorico-pratica che li guiderà con successo nel mercato del lavoro.

Solo con l'alta specializzazione si può essere certi di raggiungere lo scopo e Cefip Form offre tutti gli strumenti necessari per arrivare al successo personale e professionale.

