Si conclude con successo la quarta edizione di “Swim for Smile”, la traversata solidale a nuoto dello Stretto di Messina

Si è conclusa con successo la traversata solidale, promossa per il quarto anno consecutivo da Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che ha rilanciato la sfida: attraversare lo stretto di Messina a nuoto per parlare dell'importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della labiopalatoschisi.

Insieme a lui 29 tesserati FIN, preparati atleticamente da Alessandro Terrin, hanno attraversato a nuoto lo stretto di Messina. La prova sportiva, diretta da Mimmo Pellegrino, ha preso il via a Capo Peloro, sulla costa messinese e dopo un tragitto di circa 2 miglia, gli atleti sono arrivati sulla costa calabrese.

"La manifestazione registra un successo crescente di anno in anno – ha dichiarato Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico della Fondazione Operation Smile Italia Onlus e Direttore dell'UOC di Chirurgia maxillo-facciale dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma – Appena abbiamo annunciato l'evento, sul sito e sui social, abbiamo raggiunto in pochissimi giorni il tetto massimo di 30 iscritti, consentito dalla Capitaneria di Porto, lasciando purtroppo 50 nuotatori in lista d'attesa. Quest'anno ha partecipato anche il Prof.Diego Ribuffo, ordinario di chirurgia plastica alla Sapienza di Roma, a conferma della sinergia tra l'Ateneo e la Fondazione che, nello scorso mese di marzo, hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa. La traversata solidale rappresenta, dunque, l'evento 'istituzionale' della Fondazione che simbolicamente colma le differenze di trattamento dei bambini affetti da malformazioni al volto in Italia e nel mondo. È una sfida che unisce gli animi sportivi ad un nobile scopo sociale confermando che lo sport come la medicina abbatte le disuguaglianze tra i popoli".

Fin dalla prima edizione, il Dottor Scopelliti ha coinvolto nella manifestazione sportiva volontari della Fondazione e nuotatori professionisti, provenienti da varie regioni italiane, per sensibilizzare le persone sulle attività della Fondazione Operation Smile Italia Onlus che ha l'obiettivo di restituire il sorriso a centinaia di bambini che nascono con queste malformazioni.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio di: Marina Militare, Regione Calabria, Regione Sicilia, Comune di Villa San Giovanni, Comune di Messina, CONI, FIN e FIN Comitato Regionale Calabria. Un ringraziamento particolare alla Lega Navale, sezione di Villa San Giovanni che, anche quest'anno, ha supportato l'organizzazione dell'evento. L'azienda Ernesto Invernizzi ha donato le t-shirt realizzate appositamente per l'evento. Al termine della traversata gli atleti hanno ricevuto il pacco gara di Operation Smile Italia Onlus insieme ad un attestato di partecipazione.

A supporto dell'iniziativa è in corso una raccolta fondi su Facebook al link https://www.facebook.com/donate/877672992598581/

I fondi raccolti verranno donati in sostegno del progetto Smile House, Centri di Cura multispecialistici per il trattamento dei pazienti con malformazioni congenite cranio-maxillo-facciali istituiti a Milano, a Roma e a Vicenza.

Nel corso delle precedenti edizioni sono stati raccolti oltre 9.000 euro.