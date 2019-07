Pubblicato dal Gal “Terre Locridee” la misura 4.2 per le aziende agricole del territorio

È online il terzo bando pubblicato dal GAL "Terre Locridee". Tutte le aziende che lavorano nel settore dell'agroalimentare potranno presentare domanda per la misura 4.2: "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli". Il presidente del GAL "Terre Locridee" Francesco Macrì, nel comunicare questo ulteriore importante traguardo raggiunto dalla struttura di Locri, esprime la soddisfazione per il lavoro svolto e invita le aziende alla partecipazione a questo bando.

Continua quindi il percorso per l'assegnazione delle risorse previste nel Piano di Azione Locale (PAL) "Gelsomini". Si avvisano inoltre le aziende della Locride che potranno presentare i propri progetti entro la data del 30 settembre 2019, seguendo le necessarie procedure.

Il GAL Terre Locridee ha svolto nei mesi precedenti una serie di incontri per presentare i primi quattro bandi. La misura 4.1, che prevede "Investimenti in immobilizzazioni materiali", rivolta a sostenere i processi di miglioramento delle prestazioni economiche e di sostenibilità climatico-ambientali delle imprese agricole, che è scaduto il 14 maggio e ha visto presentate 64 domande di finanziamento. La misura 6.4.1, dedicata alle fattorie sociali e al tema della diversificazione che è scaduto il 10 giugno e ha visto presentate 6 domande di finanziamento. La misura 4.2.1, relativa a investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli dell'area pubblicato il 4 luglio, con scadenza il 30 settembre. La misura 16.2.1, che prevede il sostegno a progetti pilota per l'introduzione di sistemi innovativi nel settore, che è in attesa degli ultimi visti per la pubblicazione.