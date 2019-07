Reggio, passaggio di consegne nel club Inner Wheel

Passaggio di consegne nel club Inner Wheel di Reggio Calabria: il 25 giugno 2019 la Presidente uscente, CaterinaLavilla Poletti, ha scambiato il collare con la neo eletta, Lilly MuritanoPellerone. Alla presenza di numerosi ospiti e delle socie del club, CaterinaLavilla ha ricordato le varie attività realizzate nell'anno sociale appena concluso, all'insegna del tema presidenziale "Caring for Woman and Girls". Ha parlato dell'importante creazione di una APP per turisti e cittadini; delle diverse iniziative che hanno avuto per tema l'attenzione alle donne, adulte e adolescenti; delle varie attività svolte con finalità benefiche; della concreta e continua collaborazione con i club Rotary della città, nello spirito di servizio e di mutuo sostegno. Dichiarandosi orgogliosa di aver guidato il club nelle sue molteplici e positive attività, consapevole del ruolo importante che l'Inner Wheel ricopre nella società, cittadina ed internazionale, la Presidente uscente ha passato il testimone alla neo Presidente. Lilly MuritanoPellerone, ricordando agli astanti il tema presidenziale "TogetherWe Can", ha comunicato che le attività principalidell'anno sociale 2019/2020 saranno dedicate all'Associazione Italiana Persone Down. Si continuerà ad operare nell'ambito del sociale, con iniziative che si reiterano ogni anno ( la Giornata del Fanciullo, il Torneo di Burraco, spettacoli teatrali con la partecipazione di socie Inner Wheel...), perché "Insieme Possiamo Fare!".

A conclusione della cerimonia, la neo Presidente ha presentato il nuovo Comitato Esecutivo chiedendo alle socie una proficua e concreta collaborazione ed augurando loro un anno entusiasmante. La serata è stata allietata da una festosa conviviale.