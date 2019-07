Comune Riace: “Ineleggibilità sindaco? Dissolta, si pensi a risanamento”

"La questione sulla presunta ineleggibilità alla carica di Sindaco del Comune di Riace per Antonio Trifoli si è via via dissolta così come la sterile polemica che l'ha accompagnata negli scorsi giorni". E' quanto si legge in una nota del Comune di Riace, poco più di 2300 abitanti in provincia di Reggio Calabria. Maria Spanò, ex candidata sindaco della lista 'Il cielo sopra Riace' e attuale consigliera comunale, ha infatti chiesto alla procura di avviare le procedure necessarie alla decadenza dell'attuale primo cittadino dall'incarico per ineleggibilità e ha chiesto al presidente del consiglio comunale di contestare formalmente l'ineleggibilità del sindaco. Ma Trifoli "ha messo a tacere ogni dubbio sulla sua posizione lavorativa nei confronti del Comune, dimostrando di essere fin dagli anni '90 un Lavoratore socialmente utile (Lsu) al servizio della Regione Calabria e non, come invece gli è stato contestato, un dipendente comunale. In particolare - continua la nota -, Trifoli fa parte di quella categoria di lavoratori, percettori di sostegni al reddito, 'utilizzati' dalle pubbliche amministrazioni in attività socialmente utili per la durata delle prestazioni godute". Trifoli è, dunque, un lavoratore "in prestito" all'amministrazione comunale di Riace in qualità di "ispettore della sicurezza", ma non un lavoratore dipendente dell'Amministrazione stessa".

Dettagli Creato Venerdì, 05 Luglio 2019 19:41