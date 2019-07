Taurianova (RC), stabilizzazione Lsu-Lpu: soddisfatte Rsu Cgil e Csa

La rappresentanza sindacale aziendale CGIL e CSA del Comune di Taurianova esprimono "la propria soddisfazione per la positiva evoluzione della problematica relativa alla regolarizzazione di parte dei lavoratori LSU LPU, attualmente in servizio presso l'Ente, a conferma del positivo operato dell'Amministrazione che, con una attenta analisi delle possibilità di azione nel rispetto dei vincoli di equilibrio e di bilancio, ha programmato un piano assunzionale che consentirà a un significativo numero di lavoratori di vedere risolto un problema di precarietà lavorativa, per alcuni iniziato oltre due decenni or sono, e che consentirà di operare l'assunzione di altro personale attualmente carente nella dotazione organica dell'Ente".

La RSU CGIL e CSA ritengono "che si sia pertanto imboccata una strada corretta che, attraverso l'analisi e la programmazione, permetterà in futuro nuove forme di implementazione della pianta organica dell'Ente, ormai gravemente depotenziata da pensionamenti, a seguito dei quali per troppo tempo non era stato possibile assicurare tempestiva sostituzione del personale.

CGIL e CSA esprimono gratitudine per il grande senso di responsabilità espresso dai consiglieri comunali della maggioranza e della minoranza consiliare che, con il loro voto, hanno consentito nell'ultima seduta del Consiglio l'approvazione del DUP e del bilancio senza i quali tutti gli sforzi volti alla positiva soluzione del problema sarebbero divenuti inutili".