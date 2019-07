Polistena (RC), al via domani il "Festival della Pace e della Solidarietà"

Anche quest'anno da domani a domenica 7 luglio, l'Amministrazione Comunale di Polistena, in apertura dell'Estate culturale polistenese, ha organizzato il Festival della Pace e della Solidarieta' tra i popoli, giunto all'ottava edizione, in collaborazione con il gruppo locale di Emergency. "Il Festival - e' detto in una nota del Comune - veicola i valori della pace, della solidarieta' e della giustizia sociale nonche' dell'ambiente in senso culturale. Le molteplici popolazioni che abitano il pianeta con i suoi ecosistemi esprimono infatti le culture che compongono il variegato mosaico del genere umano, in tutte le sue sfaccettature, tutte ugualmente degne di visibilita' e considerazione. Quest'anno il Festival si apre con attivita' all'insegna dello sport, nelle sue diverse declinazioni. Lo sport visto non solo come attivita' agonistica ma anche come attivita' capace di accogliere, includere, aprire visioni insolite".

"In apertura e durante il festival - riporta ancora la nota - vi saranno gli interventi del sindaco Michele Tripodi, del vicesindaco Marco Policaro, e dell'assessore alla Cultura Nelly Creazzo. Inoltre vi saranno testimonianze dagli altri mondi al dibattito sul tema 'Crisi africana ed immigrazione: tutte le bugie' con la partecipazione del giornalista Rai Silvestro Montanaro. Sara' riproposta il secondo giorno la Cena della Solidarieta' in collaborazione con l'associazione Insieme per te e la cooperativa la Mimosa e seguiranno i concerti di musica etnica degli Etnosound e, in chiusura, della cantante capoverdiana Jerusa Barros, che con il progetto 'Di un solo colore' realizza una sintesi perfetta fra l'Africa creola e il cuore del Mediterraneo. Le manifestazioni si svolgeranno in Piazza della Repubblica".