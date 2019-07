Reggio, ripristino manto stradale e manutenzione del verde: proseguono i lavori in città

I lavori di ripristino del manto stradale e di manutenzione del verde continuano in diverse zone del comprensorio urbano di Reggio Calabria dal centro alla periferia. E' quanto si legge in un comunicato stampa del Comune di Reggio Calabria.

L'ultima tranche di interventi, effettuati nei primi giorni del mese di luglio, riguarda, infatti, i lavori di ripristino del manto stradale riferiti al tratto viario della Via Nazionale di San Leo di Pellaro.

Le attività sono state curate della società di servizi comunale in house "Castore".

I lavori – è scritto ancora nel comunicato stampa - proseguiranno nei giorni a seguire in diverse zone del comprensorio cittadino portando avanti l'indirizzo dell'amministrazione Falcomatà con la supervisione del consigliere delegato alle manutenzioni stradali Filippo Burrone.

Nel quadro del piano di manutenzione del verde cittadino, inoltre, sono proseguiti i lavori di potatura degli alberi di alto fusto, la cura delle palme presenti in varie zone della città e l'abbattimento di alberi ormai rinsecchiti che in quanto tali risultano pericolanti e pregiudicano la pubblica incolumità.

In particolare, negli ultimi giorni sono diversi gli interventi riferiti al settore del verde urbano. Le operazioni sono iniziate con la pulizia dell'Area Scavi Archeologici di Piazza Garibaldi, proseguiti con la manutenzione delle aiuole della zona adiacente alla Caserma dei Carabinieri di Archi e terminati con la potatura di un voluminoso albero in Piazza Mercato a Catona che aveva inglobato un palo della pubblica illuminazione.