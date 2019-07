Cittanova (RC), la SRC si prepara ad ospitare l'attore Francesco De Vito

Si è concluso il 30 Giugno, con le dimostrazioni degli allievi presso il teatro all'aperto del Polo Solidale per la Legalità "F. Vinci" di Cittanova, il primo semestre 2019 della SRC – Scuola di Recitazione della Calabria, ideata e diretta da Walter Cordopatri, coordinata da Giorgio Colangeli e patrocinata dall'Amministrazione Comunale di Cittanova, ma le attività promosse dalla Scuola non si fermano. È in programma infatti per questo weekend (5-6-7 Luglio) il Workshop "Let's use our imagination" di Francesco De Vito, artista di fama internazionale, attore in The Passion of the Christ di Mel Gibson, La Tigre e la Neve di Roberto Benigni, I Borgia di Metin Huseyin e Christoph Schrewe, che ha lavorato, tra gli altri, con artisti del calibro di Woody Allen, Rob Marshall, Ridley Scott.

Il Workshop parte dal presupposto che "se si vuole lavorare sulla propria arte, occorre prima di tutto, lavorare su sé stessi, preparare il terreno, piantare i semi, innaffiarli, farli crescere, vederli fiorire e raccoglierne i frutti. I partecipanti avranno modo di riappropriarsi e fidarsi nuovamente dello strumento più potente che hanno a disposizione, l'IMMAGINAZIONE, la fede nel sostenerla, che si ha sin dalla nascita, ma che la crescita e la maschera sociale, piano piano, fanno dimenticare".

È grazie anche a questo ulteriore momento di approfondimento che la SRC si riconferma essere un volano importante di crescita umana, sociale e culturale per l'intero territorio, mirando ad essere un importante punto di riferimento per la formazione dell'attore in Calabria e nell'intero Mezzogiorno. Sempre a caccia di nuovi talenti, la SRC ha già attivato sul suo sito web la sezione dedicata alle prossime Audizioni per l'ammissione alla MasterClass - corso di formazione professionale a.a. 2020/2022, dedicato ai ragazzi d'età compresa tra i 19 e i 27 anni - che si terranno ogni sabato di settembre, ottobre e novembre, e la sezione dedicata alle Iscrizioni ai Lab – percorsi laboratoriali annuali suddivisi in 5 classi capaci di abbracciare tutte le fasce d'età – attive a partire dal 1 agosto 2019.