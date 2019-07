Reggio, laurea ad honorem in Giurisprudenza all’ex rettore di Bologna Ivano Dionigi

Il 4 ottobre all'Universita' di Reggio Calabria sara' conferita la laurea ad honorem in Giurisprudenza al professor Ivano Dionigi, latinista, ex rettore di Bologna, presidente di AlmaLaurea e della Pontificia Accademia di Latinita'. A pronunciare la Laudatio sara' Piero Gaeta, avvocato generale della Corte di Cassazione. Su proposta della Conferenza dei rettori, la laurea sara' conferita "per la sua capacita' di associare ai grandi meriti scientifici, acquisiti con gli studi di lingua e letteratura latina, l'originale ruolo di intellettuale straordinariamente moderno e per non aver mai confinato la classicita' latina a un momento superato della cultura umana, rendendola intensamente viva nella modernita' e fruttuosamente dialogante con quest'ultima". "Gli studi del professor Dionigi, le lezioni, i volumi e saggi di cui e' autore, la sua competenza in ambito umanistico e la sua vasta cultura classica arricchiscono ancora oggi l'Ateneo di cui e' stato Rettore prima di me, lasciando un'eredita' preziosa di cui sono visibili gli effetti ancora oggi", ha commentato l'attuale rettore di Bologna, Francesco Ubertini.

