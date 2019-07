Reggio, al Museo archeologico nazionale inaugurata la mostra "Paolo Orsi. Alle origini dell'Archeologia tra Calabria e Sicilia".

E' stata inaugurata al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, la mostra "Paolo Orsi. Alle origini dell'Archeologia tra Calabria e Sicilia". L'esposizione, aperta fino all'8 settembre, nasce dalla sinergia tra il MArRC e il Museo archeologico nazionale "Paolo Orsi" di Siracusa. Alla inaugurazione, assieme al direttore del MArRc Carmelo Malacrino, hanno partecipato la direttrice del Museo siracusano, Maria Musumeci e l'assessore alla Cultura della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano. "Si deve a Orsi la metodologia di ricerca archeologica che ancora oggi noi usiamo - ha detto Musumeci - quella del metodo dello scavo stratigrafico, che gli inglesi si vantano di avere inventato, ma che Orsi, che fu direttore e ispiro' la nascita del Museo archeologico Magna Grecia a Reggio, aveva decisamente posto come base della ricerca archeologica". "Una mostra - ha sottolineato Malacrino - che rappresenta un atto di omaggio verso questa figura di riferimento dell'archeologia italiana".

"Nella mostra - ha aggiunto Malacrino - sara' possibile ammirare reperti mai esposti prima, in un percorso storico-biografico-tematico articolato attraverso differenti strumenti di comunicazione e apparati didattici, per offrire ai visitatori un unico e straordinario, suggestivo racconto della Calabria e della Sicilia sulle tracce dell'attivita' svolta da Paolo Orsi in piu' di quarant'anni". Il progetto e' co-finanziato dalla Regione Calabria nell'ambito di un programma europeo di valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria annualita' 2018. Cinque le sezioni della mostra. La prima dedicata alla figura e l'attivita' del grande archeologo trentino, che proprio a Siracusa inizio' l'attivita' di archeologo. A seguire, le sezioni dedicate alla preistoria ed alla protostoria, l'archeologia greca, l'eta' romana, e il Medioevo. "L'archeologo di Rovereto - ha detto ancora Malacrino - ha contribuito in maniera decisiva alla conoscenza del passato della Calabria, nell'ambito di una visione illuminata della cultura come strumento di riscatto di un territorio e di progresso. Fu proprio Orsi - ha detto ancora - a sognare un grande Museo archeologico nazionale a Reggio Calabria, capace di unificare in una sola storia le diverse realta' territoriali. Mostro' cosi' una straordinaria capacita' di costruzione di una sola identita' culturale calabrese, superando i provincialismi".