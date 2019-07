Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, composto da associazioni e cittadini della zona impegnati nella difesa dei beni comuni, con una pec inviata il 3 luglio si rivolgono alla Direzione Generale di Anas a Roma, alla sua articolazione calabrese a Catanzaro, al Ministero dei Trasporti, a Sindaco e Prefetto di Reggio Calabria, chiedendo un incontro finalizzato "ad ottenere informazioni indispensabili sulle modalità di gestione dello svincolo autostradale di Arghillà e sulla viabilità del tratto autostradale che collega il popoloso quartiere con la città capoluogo, quotidianamente percorso da migliaia di cittadini, e da due giorni chiuso al traffico senza alcuna informazione preventiva, con aperture e chiusure a singhiozzo e senza comunicazione informativa adeguata.

I cittadini ricordano che la viabilità e la sicurezza stradale sono uno dei cardini della qualità della vita, in generale, ma per il quartiere ( e forse per tutta la zona Nord) assumono un aspetto centrale essendo lo stesso isolato ed in posizione periferica, oltre che oggetto di particolare disagio sociale per via della mancanza di servizi primari, sui quali il Comitato da tempo conduce una attività di sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni, al fine di migliorarne la fruibilità".

Il Coordinamento denuncia che "nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 luglio, l'assurda chiusura contemporanea dei due svincoli di Arghillà e Gallico, senza alcuna informazione preventiva, abbinata ai lavori nella tratta Gallico Reggio con unica corsia di marcia ha comportato un livello di intasamento tale da richiedere l'intervento del Sindaco e di esponenti politici, scandalizzati dalla condotta di Anas.

Nella mattinata del 3 luglio, nonostante la presenza di un cartello segnaletico che indicava la chiusura dello svincolo di Arghillà in direzione sud, alle ore 7 lo stesso risultava invece aperto, per poi diventare improvvisamente chiuso dieci minuti prima delle 8, e sembrerebbe fino alle 11, senza alcun cartello che indicasse tali orari, al contrario degli altri giorni, ove lo svincolo di Gallico, chiuso in direzione Reggio, non era in alcun modo segnalato se non dopo l'imbocco, con il risultato di instradare erroneamente gli automobilisti in una bolgia di veicoli. Pare che di tutto questo fosse stata informata la Prefettura, ma si ritiene che ciò non sia sufficiente, in quanto sono i cittadini i soggetti sui quali ricadono le conseguenze e dovrebbero essere i primi destinatari delle attenzioni delle imprese che decidono di alterare in modo così radicale la circolazione e la vita quotidiana di migliaia di lavoratori".

Il Coordinamento fa notare "ai vertici Anas e al Ministero che già il 20 ottobre del 2018, e prima ancora nel 2017, aveva chiesto un incontro all'Anas avente ad oggetto "richiesta contatto sulle tematiche dello svincolo autostradale e della viabilità nel tratto autostradale Arghillà – ReggioCalabria" , al fine di ottenere e fornire collaborazione ad Anas, nell'ambito di un doveroso rapporto tra cittadini attivi e gestori di pubblici servizi, rimasto senza alcuna risposta.

I cittadini riformulano ancora una volta la medesima richiesta, indirizzando la missiva anche al Ministero Infrastrutture e Trasporti,ritenendo inammissibile la condotta dell'Anas, sia sotto il profilo della corretta gestione della tratta in oggetto che, soprattutto, della doverosa attenzione nei confronti della cittadinanza civicamente organizzata che chiede ed offre collaborazione, informazione e trasparenza, a un ente che seppur privatizzato, rimane pur sempre concessionario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e sottoposto alla sua vigilanza tecnica e operativa, nonché soggetto espressamente individuato dal legislatore a svolgere compiti e funzioni di interesse pubblico in un settore delicato come quello dei trasporti".