Pedà: “Blocco dei ricoveri in pediatria a Polistena frutto di politica inutile di tagli alla spesa”

"Il blocco dei ricoveri al reparto di pediatria (e non sarà il solo, pare che altri siano impossibilitati ad andare avanti come la psichiatria) a Polistena è la conseguenza di una politica di "tagli" alla spesa sanitaria che hanno solo penalizzato i cittadini senza avere procurato nessun risparmio effettivo. È la conseguenza del lento depotenziamento di due ospedali che erano il fiore all'occhiello della Piana , Gioia Tauro e Palmi oltre che a quelli complementari e di grande utilità di Taurianova ed Oppido Mamertina. È la conseguenza di un "miraggio" che si protrae dal 2007 di un Ospedale della Piana che se tutto andrà bene vedrà l'inizio lavori nell'estate del 2020(nessuno ancora mi ha smentito), e nel contempo hanno quasi completamente chiuso quelli esistenti. È il risultato di un concentramento sbagliato di reparti e risorse umane in un'unica struttura,Polistena, che non regge più ormai da tempo e che per funzionare oltre all'assunzione di medici, tecnici di laboratorio, infermieri, biologi ecc, ha necessità che gli ospedali vicini riprendano a "vivere" . Solo questo salverà la sanità nella piana di Gioia Tauro, riattivare gli ospedali esistenti nell'attesa del nuovo ospedale nella Piana". Lo afferma il consigliere regional Giuseppe Pedà.

Dettagli Creato Mercoledì, 03 Luglio 2019 19:21