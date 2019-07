Marziale: "Da Asp immediate rassicurazioni su minori diabetici"

"In relazione alla mia denuncia odierna, sugli atavici ritardi della Asp in merito alla fornitura dei kit ai bambini diabetici, ho ricevuto una telefonata dal prefetto Giovanni Meloni, membro della Commissione Straordinaria dell'Azienda Sanitaria, che mi informa di un tempestivo intervento volto a sopperire al ritardo, ma soprattutto a strutturare una regolare continuità del servizio. Ringrazio il prefetto Meloni per la risposta, sensibile, rapida e spontanea, alla quale da queste parti non eravamo abituati": è quanto dichiara Antonio Marziale, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria.

