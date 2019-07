Alta velocità, Pedà: “Istituire Frecciarossa Reggio-Gioia Tauro-Roma”

"Bene il Frecciargento Sibari Paola Roma, ora lavoriamo tutti insieme per trasformare FrecciaBianca (che in verità è un intercity). Reggio Calabria, via Gioia Tauro, a Roma in Frecciarossa. Dobbiamo chiedere con forza la sostituzione delle due coppie di Frecciabianca tra Reggio Calabria e Roma Termini e ritorno, con il prolungamento da Napoli/Salerno a Reggio di due coppie di Frecciarossa diretti verso Roma, Firenze, Bologna Milano e Torino, dando quindi continuità in tutta la Calabria, ai servizi AV a lunga percorrenza. La relazione Frecciarossa Reggio-Milano prevedrebbe tempi di percorrenza di circa 8 ore, senza costringere l'utenza calabrese a scomodi cambi a Salerno, Napoli o Roma, analogamente a quanto già avviene per esempio in Puglia, collegata direttamente con servizi Frecciarossa verso il centro/nord Italia". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Giuseppe Pedà.

