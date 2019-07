Arriva “Morirovu”, la birra artigianale dei Birrai della Locride Uniti

"Ci siamo. È stato un po' come attendere la nascita di un bambino. La nostra birra, quella pensata, curata, valutata attentamente, sorvegliata, coccolata, assaggiata è finalmente pronta". E' quanto si legge in un comunicato dei Birrai della Locride Uniti.

"BLU Birrai della Locride Uniti presentano la prima birra artigianale che verrà commercializzata con un unico marchio, BLU, appunto, nato dalla collaborazione di Andrea, Nicola, Daniel, Nicola, Damiano ed Enzo.

Verrà presentata giovedì 4 luglio a Gioiosa Ionica al Bark – beer & bbq e venerdì 5 luglio a Locri al Piccolo Avamposto Birraio a partire dalle ore 19 per gli addetti ai lavori e la stampa e dalle 19.30 si aprirà al pubblico".

«Morirovu è il nome scelto per la prima birra a marchio BLU, si chiama così perché l'ingrediente che abbiamo scelto per caratterizzare, la nostra prima birra, sono state appunto le more di rovo. Abbiamo realizzato – spiegano i ragazzi di BLU – una birra con solo malto di frumento e more, dal basso tenore alcolico e dalla bevuta estremamente facile, così da accompagnare al meglio le calde giornate estive».

Con l'idea di BLU, attraverso i loro birrifici e i loro pub indipendenti, l'obiettivo è quello di dare alla birra artigianale nuovo respiro, facendola conoscere dai tanti che una volta assaggiata – si legge nel comunicato stampa - non berranno altro, invertendo la tendenza e liberare la birra artigianale da preconcetti e falsi miti che la rendono una cosa strana e difficile, un prodotto di nicchia.