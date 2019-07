Reggio, Vincenzo Romeo è il nuovo presidente del Lions Club Città del Mediterraneo

Grande successo per la cerimonia di passaggio della campana che ha segnato, come vuole la tradizione, il rinnovo delle cariche del Lions Club Città del Mediterraneo di Reggio Calabria.

All'interno della stupenda cornice della Terrazza Le Rose – è scritto in un comunicato stampa - gli iscritti del club si sono ritrovati per un momento di convivialità con il quale può considerarsi iniziata l'attività del nuovo anno sociale.

Il presidente uscente del Lions Club Andrea Commisso lascia il passo al Vincenzo Romeo che guiderà il Club per l'anno 2019-2020. Il Lions Club Città del Mediterraneo ha salutato e ringraziato il presidente uscente per il lavoro svolto fin qui che ha permesso di proseguire nel percorso di crescita trasformatosi anche in nuove adesioni e tante iniziative.

Con lo stesso entusiasmo – si legge in un comunicato stampa - è stato salutato l'avvio della presidenza targata Vincenzo Romeo che, certamente, saprà continuare e migliorare ancora lungo la rotta già tracciata e cogliere gli obiettivi che il Lions Club Città del Mediterraneo vuole raggiungere, impegnandosi per il sociale e la diffusione della cultura, provando a dare un contribuito al progresso di una città in difficoltà come non mai.

Infine, alla presenza di Giuseppe Naim Presidente di Circoscrizione, mentre e di Viviana Cozzupoli Presidente di Zona, il Lions Club ha dato il suo benvenuto a quattro nuovi soci: il primario di Oncologia del Grande Ospedale Metropolitano Pierpaolo Correale, l'odontoiatra Daniele Triglia, la neonatologa Marina Foti e il funzionario Angela Vigoroso.