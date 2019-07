Reggio, polizia municipale denuncia due persone per diffamazione aggravata a mezzo stampa e ricettazione

Nell'ambito di due distinte attività la Polizia Municipale di Reggio Calabria ha denunciato alla locale Procura della Repubblica due soggetti rispettivamente per diffamazione aggravata a mezzo stampa e ricettazione. Nel primo caso, analogamente a quanto avvenuto circa dieci giorni or sono, grazie anche un tecnico informatico, è stato accertato che una donna aveva in maniera deliberata offeso il decoro e la dignità del Corpo, pubblicando su un noto social network insulti ed epiteti indirizzati all'istiuzione. Individuata la persona e cristallizzata l'associazione al profilo del social, il soggetto è stato invitato al comando, identificato ai sensi di legge e denunciato. Nella serata di sabato u.s. invece personale del nucleo radiomobile insospettito da un veicolo a due ruote che transitava su un",arteria centrale cittadina, ne intimava l'alt per procedere ai controlli di rito. Al conducente, privo di patente, veniva contestata la provenienza furtiva del veicolo e la permanenza illegale sul territorio dello stato (trattavasi di cittadino extra UE). Il veicolo veniva immediatamente sottoposto a sequestro ed il conducente deferito alla locale procura della Repubblica.

Dettagli Creato Martedì, 02 Luglio 2019 11:18