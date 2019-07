Reggio, il 4 luglio appuntamento con “Incontri Fai al tramonto”

Secondo appuntamento dell'estate 2019 degli "Incontri FAI al tramonto" a cura del Gruppo FAI Giovani della delegazione di Reggio Calabria. Giovedì 4 luglio alle ore 18,30, nei suggestivi spazi all'aperto del Parco Ecolandia – ex Forte Gulli ad Arghillà, presenteremo l'opera letteraria – Il cammino degli Eroi – di Dan Faton, presente l'autore interverranno: Tonino Perna economista e presidente di Ecolandia, Daniele Castrizio professore ordinario di numismatica dell'UNIME, Fabio Cuzzola docente e saggista.

L'opera:

"Un regista greco alle prese con un documentario per salvare il suo paese dal debito pubblico; un giovane freelance americano inseguito dall'Fbi e dalla 'ndrangheta dopo aver scoperto, in un cablogramma di Wikileaks, un traffico di opere d'arte trafugate tra l'Italia e gli Stati Uniti; un pastore greco-bizantino alla ricerca delle sue origini; un giovane scultore, nell'antica Olympia, apprendista in una bottega dove si creano capolavori.

Il destino dei protagonisti è legato a due antichi eroi che per secoli hanno riposato in fondo al mare: i Bronzi di Riace. Il mistero del loro ritrovamento, della scomparsa della lancia e dello scudo e di molto altro ha diviso gli studiosi da diverse parti del mondo ed i guerrieri continuano ad interrogarci, insieme alle leggende e ai miti che ancora vivono tra gli abitanti dello Jonio blu.

Le vicende narrate nel romanzo si snodano lungo diversi piani temporali, in un susseguirsi di colpi di scena vissuti dai protagonisti in diverse epoche: dalle antiche Argo e Micene al tempo dell'antica Grecia fino ai giorni nostri in Calabria e negli Usa".

In occasione dell'incontro, presso il Parco Ecolandia – punto FAI convenzionato, sarà possibile iscriversi o rinnovare l'iscrizione al FAI.