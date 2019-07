Proseguono i lavori di restyling della Tangenziale di Reggio Calabria tra gli svincoli di Campo Calabro e Santa Caterina.

Gli interventi, le tempistiche e le modalità di intervento sono state concordate durtante un COV (Comitato Operativo Viabilità) presso la Prefettura di Reggio Calabria lo scorso 17 giugno, con i soggetti interessati, gli amministratori del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, per consentire gli interventi di fresatura, ripristino delle solette, l'impermeabilizzazione degli impalcati e la pavimentazione del viadotto 'Piana di Gallico', nelle fasce orarie 8.30:11F.00 e 16:30-17:30 – comunica Anas - è in vigore la chiusura delle rampe d'accesso degli svincoli Arghillà e Gallico in direzione sud.

Fino a venerdì 5 luglio è in vigore la chiusura della carreggiata sud con predisposizione del traffico veicolare sulla carreggiata nord , predisposta a doppio senso di circolazione ed inoltre a partire dal 5 luglio e fino al 15 luglio 2019 sarà in vigore la chiusura della carreggiata nord con disposizione del traffico veicolare sulla carreggiata sud, dal km 439,700 al km 36,900.