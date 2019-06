Villa San Giovanni, Siclari e Caminiti rispondono a FdI: "Siamo vigili su nuovi ripetitori"

«Su questa questione la mia amministrazione ha già agito. L'installazione di nuovi ricevitori è senza dubbio un'eventualità che ci vede contrari e sulla quale stiamo vigilando, infatti, abbiamo già allertato l'ufficio tecnico e attueremo tutte le azioni di nostra competenza che possano limitare l'istallazione. Tutto ciò che può essere dannoso o nocivo per la salute dei nostri concittadini sarà ostacolato, infatti, continueremo a monitorare l'avanzamento delle richieste. Per quanto riguarda l'osservatorio salute e ambiente, vogliamo rassicurare il gruppo FDI che l'amministrazione sta lavorando in sinergia con l'opposizione per individuare il medico che ne possa fare parte. Superato questo step sarà operativa, nel frattempo siamo comunque molto attenti alle questioni ambientali».

Il primo cittadino Giovanni Siclari risponde immediatamente alla nota di FDI sulla questione relativa alle richieste di installazione di nuovi ripetitori, onde evitare facili strumentalizzazioni e allarmismi inutili su un argomento così delicato. Mette le cose in chiaro il sindaco e a fargli eco, confermando l'attenzione massima da parte dell'amministrazione, arrivano le dichiarazioni dell'assessore all'ambiente Pietro Caminiti.

"L'amministrazione è molto sensibile e attenta a tutte le tematiche ambientali e, infatti, anche raccogliendo l'invito di FDI – ha dichiarato Caminiti – solleciteremo ulteriormente l'ufficio tecnico affinchè vengano rispettate tutte le norme previste in materia con un occhio di riguardo sempre alla salute e alla tutela dei cittadini. Ci atterremo scrupolosamente a quello che è previsto dal regolamento esattamente come fatto dalle precedenti amministrazioni".