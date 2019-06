'Ndrangheta, Davi e Minniti: "Libero “super spione” Giovanni Zumbo"

Il "super spione" Giovanni Zumbo è libero. Ne danno notizia i giornalisti Klaus Davi e Consolato Minniti, avendolo appurato da fonti ufficiose e ufficiali. "Evviva lo Stato, quando si tratta di spie le pene vengono improvvisamente dimezzate" il laconico commento del massmediologo Klaus Davi, che in queste ore si trova a Reggio Calabria per realizzare alcuni servizi per la rubrica di Mediaset "Fatti e Misfatti, condotta da paolo Liguori e in onda il martedì alle 13.30 su TgCom24.

