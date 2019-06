Reggio, Klaus Davi trova casa ad Archi

Il massmediologo Klaus Davi ha trovato casa nel quartiere di Archi, a Reggio Calabria. Il giornalista prenderà in affitto la casa che appartiene a Marcello Arcudi, anziano ottantenne di Archi balzato alle cronache perché il proprio appartamento è stato occupato da esponenti clan mafioso dei Rodà, solo recentemente costretti a sgombrare l'immobile dal tribunale di Reggio Calabria. Davi ha raggiunto un accordo con Arcudi e affitterà i locali non appena il pensionato farà ritorno con la sua compagna a Praga, dove vive la maggior parte dell'anno. "Sono felice di questa situazione, così, quando scenderò in Calabria per partecipare alle riunioni del consiglio comunale di San Luca o agli impegni istituzionali a cui dovrò prendere parte, avrò una base ad Archi e potrò muovermi agevolmente in Calabria per espletare i miei impegni", dichiara Klaus Davi.

Dettagli Creato Sabato, 29 Giugno 2019 12:20