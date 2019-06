Taurianova (RC), Perri: “Amministrazione comunale di centrosinistra senza maggioranza”

"Il centrosinistra, che amministra la Città di Taurianova, è ormai allo sbando completo. Lo si è visto all'ultimo Consiglio comunale, celebratosi mercoledì 26 giugno, dove i consiglieri di maggioranza, a seguito delle ultime vicende politiche che hanno interessato Taurianova e sulle quali si spera che presto le competenti Autorità facciano chiarezza, si sono presentati in Aula spenti e muti, lasciando il Sindaco a rispondere, da solo, alle diverse e importanti discussioni affrontate durante il dibattito. Da far notare, inoltre, che l'Amministrazione è, per l'ennesima volta, priva di una maggioranza politica vista l'assenza di un consigliere ex capogruppo PD. Infatti, se è stato approvato il dup e il bilancio, è stato possibile grazie anche al voto favorevole della sottoscritta e dell'intero gruppo di opposizione, degli "Innamorati di Taurianova".

"Sarebbe stato facile bocciare il documento di programmazione e il bilancio di previsione e mandare la Giunta municipale a casa, ma c'era in ballo la stabilizzazione di 19 lsu/lpu e il senso di responsabilità che guida l'agire politico del nostro gruppo imponeva di soprassedere ad ogni questione e di approvare le delibere, con tutte le altre linee guida amministrative contenute nei documenti e che sono lontane dalla visione di gestione della cosa pubblica degli "Innamorati di Taurianova".Adesso, tutelati, come era doveroso, 19 posti di lavoro (che, bisogna specificare, si sono potuti stabilizzare esclusivamente grazie ai contributi economici ministeriali), si spera che questa Amministrazione ammetta il proprio fallimento e, assumendo un comportamento di responsabilità, alla luce della tetricità che si è costruita attorno ad essa e che, in questi giorni, getta fango su tutta la Comunità, decida di rimettere il proprio mandato nelle mani dell'elettore". Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale di Taurianova, Maria Teresa Perri.