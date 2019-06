Sea Watch, Anpi Reggio Calabria: “Rispettare valori di solidarietà e accoglienza della Costituzione”

"Senza alcun rispetto degli obblighi istituzionali derivanti dal rispetto delle leggi, delle raccomandazioni della Corte Europea, e soprattutto dell'articolo 54 della Costituzione che impone "disciplina ed onore" a tutti coloro che adempiono a funzioni pubbliche, in queste ore tutti i cittadini assistono a dichiarazioni e prese di posizione pubbliche da parte di uomini e donne delle Istituzioni (ministri e parlamentari) contro Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, "rea" di aver deciso di mettersi contro la legge italiana per salvare la vita dei 42 migranti presi a bordo al largo della Libia per trasferirli in porto sicuro. L'ANPI di Reggio Calabria condivide il comunicato dell'ANPI Nazionale che, come di consueto, sottolinea e ribadisce i valori di solidarietà e di accoglienza derivanti sia dalla condivisione dei più elementari valori di moralità e umanità sia dai principi fondanti della nostra Carta Costituzionale, sulla quale prestano giuramento i rappresentanti del governo".

Dettagli Creato Giovedì, 27 Giugno 2019 18:22