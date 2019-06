Direttivo Confindustria Reggio Calabria accetta le dimissioni di Nucera, Siclari presidente facente funzione

Si e' riunito questa mattina il nuovo direttivo di Confindustria Reggio Calabria, alla presenza del presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca, del presidente della Territoriale di Catanzaro e della Piccola Industria regionale, Aldo Ferrara, del presidente di Ance Calabria, Francesco Berna, e della presidente regionale del Gruppo giovani imprenditori, Marella Burza. Dell'organismo, formatosi in seguito alle elezioni per il rinnovo delle sezioni merceologiche degli industriali calabresi, fanno parte: Umberto Barreca (presidente Gruppo giovani, Redel); Bruno Crucitti (sezione materiali da costruzione, Crucitti group); Antonino Cuzzucoli (sanita', Mediline); Paolo Falzea (cartaria, editoria e comunicazione, Falzea editore); Giuseppe Febert (meccanica e impiantistica, Febert ascensori); Pietro Federico (agroalimentare, Mangiatorella); Antonino Foti (Ance, Impresa costruzioni Foti); Girolamo Guerrisi (energia, chimica e ambiente, Ecopiana); Michele Lagana' (Ance, Lagan&Altemps); Angelo Marra (terziario, Idelivery); Nicola Pellegrino (Ance, Pan costruzioni); Giuseppe Quattrone (servizi alle imprese, Saxesfull); Stefano Pizzi (turismo, Spartivento group); Francesco Siclari (Ance, Siclari Agostino costruzioni generali); Gualtiero Tarantino (trasporti, Saimare) e Antonino Tramontana (Piccola industria, Casale 1890). Ha partecipato, tra gli altri, il componente del consiglio generale di Unindustria Calabria su designazione di Confindustria Reggio, Domenico Vecchio.

Il direttivo ha preso atto delle dimissioni del presidente Giuseppe Nucera, che ringrazia per il lavoro svolto e al quale rivolge un sincero augurio per il futuro. Nelle more dell'elezione del nuovo vertice dell'associazione, le cui procedure sono gia' state attivate, come prevede lo Statuto, il vicepresidente Francesco Siclari che ha assunto il ruolo di presidente facente funzione.

Dettagli Creato Giovedì, 27 Giugno 2019 14:43