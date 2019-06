Cittanova (RC), finanziato adeguamento strutturale ed antisismico della scuola materna "S. Antonio"

Un lavoro che l'Amministrazione Comunale ha programmato nell'ottica di attuare una serie di azioni finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio comunale.

L'intervento, finanziato per un importo di € 801.209,25 riguarda l'Adeguamento strutturale ed antisismico, ai sensi delle attuali Norme Tecniche delle Costruzioni, della Scuola Materna "S. Antonio" sita in via Sandro Pertini.

"Con la sottoscrizione del relativo contratto l'impresa aggiudicataria dei lavori ha assunto l'impegno di avviare i lavori dal 1° luglio, prevedendo la conclusione degli stessi nell'arco di circa un anno.

Si interverrà sui diversi elementi di finitura, mediante demolizione e rimozione e successivo rimontaggio e ricostruzione, senza alterare o modificare gli spazi e le superfici destinate allo svolgimento delle attività didattiche" si legge nella nota dell'Amministrazione Comunale.

"Un intervento mirato a garantire sicurezza per gli edifici scolastici comunali, nel solco di un impegno amministrativo teso ad assicurare sempre più adeguate condizioni alla popolazione scolastica.

Il costante lavoro dell'Assessorato ai LL.PP., coadiuvato dal competente servizio diretto dall'Arch. Autelitano, continua a produrre tangibili risultati in termini di programmazione e realizzazione di opere pubbliche, che nei prossimi mesi disegneranno un volto nuovo per la città, dal punto di vista urbanistico, dell'arredo urbano, della viabilità, dei servizi".